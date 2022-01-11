Burak ElmasGalatasaray'ın yeni hocasını açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol hoca Domenec Torrent ile anlaştıklarını duyurdu.



Domenec Torrent ile öncelikli olarak Fatih Terim'in yanında yardımcı hoca olması için görüştüklerini söyleyen Elmas, "Domenec Torrent ile Fatih Terim'in yardımcılığı için görüştük fakat gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık" dedi.



Elmas düzenlediği basın toplantısında, Torrent'i detaylıca araştırdığını vurgularken İspanyol hocanın Galatasaray için uygun olacağını düşündüğünü belirtti.



Domenec Torrent ile çalışacak yardımcı hoca konusuna da değinen Burak Elmas, bu görev için Türk antrenörler ile görüştüklerini açıkladı.



Domenec Torrent ile altı aylık bir anlaşma yapıldığı iddialarına da cevap veren Burak Elmas, İspanyol hoca ile yapılacak sözleşmenin uzun vadeli olacağını vurguladı.



Ayrıca Fatih Terim'in kulüpten ayrılırken tazminat istemediğini de dile getiren Burak Elmas, Terim ile sürekli bilgi alışverişine devam edileceğini kaydetti.