Burak Erdoğan'ın kaza haberine bir erişim engeli daha...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın 1998 yılında klasik Türk müziği sanatçısı Sevim Tanürek'e arabasıyla çarparak ölümüne yol açtığı trafik kazasına ilişkin haberlere, yorum ve tweetlere mahkemeden jet hızıyla erişim engelleme kararı gelmeye devam ediyor.





Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan için erişim engelleme kararlarının son halkası Avukat Efkan Bolaç'ın attığı tweet oldu.













Efkan Bolaç Burak Erdoğan'ın karıştığı kazaya ilişkin bir gazete kupürünü paylaşarak "Ahmet Burak Erdoğan'ın karıştığı kazaya yayın yasağı gelmiş! Yayın yasağı gelince bu kaza hiç olmamış mı sayılıyor? Hukuk neydi" diye tweet atmıştı.





Efkan Bolaç'ın Burak Erdoğan tweetine jet hızıyla erişim engelleme kararı geldi. (sol.org.tr)





