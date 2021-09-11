Burak golünü yine attı ama Lille'e yetmedi

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, deplasmanda Lorient'a 2-1 mağlup oldu.
Ligin 5. haftasının ilk karşılaşmasında Lille, Lorient'a konuk oldu. Ev sahibi takım, 7. dakikada Lauriente'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 25. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
İkinci devrenin 87. dakikasında Moffi'nin toplu ağlara göndermesiyle Lorient ikinci golü buldu. Karşılaşma Lorient'ın 2-1 galibiyetle tamamlandı.
Milli futbolcular Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 75 dakikada oyunda kaldı. Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Ligde bu sezonun ikinci galibiyetini alan Lille, 5 puanda kaldı. Lorient ise puanını 8'e yükselerek maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.