Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz bildiğiniz gibi /23 Eylül 2021 00:33

Burak Yılmaz bildiğiniz gibi

Fransız ekibi Lille'in geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan milli yıldız Burak Yılmaz, takımının Reims'i 2-1 yendiği maçta da gollerin asistini yaparak yine göz doldurdu.

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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Burak Yılmaz'ın 2 asistle oynadığı karşılaşmada Lille sahasında Reims'i 2-1 mağlup ederken, mücadeleyi A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Reims'i konuk etti.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, 31'inci dakikada Burak'ın asistiyle Jonathan David'in attığı golle 1-0 öne geçti.

43'üncü dakikada yine Burak'ın asistinde Benjamin Andre topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Lille üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 74'üncü dakikasında Reims, Alexis Flips'in penaltı golüyle farkı 1'e indirse de karşılaşmada başka gol olmayınca Lille, Reims'i 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 8'e çıkardı.

Öte yandan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Stefan Kuntz maçı takip etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi.

Lille'de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü.
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