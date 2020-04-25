Burak Yılmaz Çin'deki Koronavirüs gerçeğini açıkladı

Burak Yılmaz, Beşiktaş’la bu dönemde para pul konuşacak birisi olmadığını söyledi. Çin’de de futbol oynayan Kaptan Yılmaz, “Çinden daha çok hastalık gelir” dedi. VAR sistemine ise karşı olduğunu açıkladı.





Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabında konuşan Yılmaz, Çin’den dünyaya yayılan virüsle ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Tecrübeli futbolcu, ”Orada yaşamış birisi olarak, Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Son günlerde hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Başkan ya da herhangi bir yöneticiyle para konuşmadığını söyleyen Burak Yılmaz, geçmişe dair büyük bir alacağını da ileri bir tarihe ertelediğini ifade etti. Yılmaz’ın açıklamalı şöyle:





BU DÖNEMDE PARA PUL KONUŞACAK İNSAN DEĞİLİM





“1 haftadır her uyandığımda arkadaşlarım; ‘Bu, bunu yazmış’ deyip haberleri okuyorlar. Ben de cevap verme gereği duydum. Dünya böyle bir durumdayken, ülke sıkıntıdayken, ölülerimiz varken ben parayla ilgili konuşacak bir insan değilim. Böyle yapan bir insan varsa, vicdansızdır. 5-6 gün önce Başkanı gördüğümde, kontratla alakalı konuşamadım. Geçmişe dair yüklü bir alacağım var onu ileri tarihe erteledim. ‘Başkanım bu dönemde benden yana bir şey varsa her zaman sizinleyim’ dedim, ‘oturup konuşuruz’ dedim. Alacaklarımı ileriye erteledim. Ben kaptan olarak elimi taşın altına koyarım. Bundan sonraki haberler; Burak gol atamadı, kötü oynadı, olsun. Para ile gündeme gelmek istemiyorum.”





VAR SİSTEMİ FUTBOLUN DOĞASINA AYKIRI





VAR sisteminin futbolu kötü yönde etkilediğini belirten Yılmaz, “Ben VAR sisteminin futbolu kötü yönde etkilediğini düşünüyorum. Kararlar için, finale giden pozisyonda kontrolü iyi görünüyor ama oyunu soğuttuğunu düşünüyorum. Hele tartışmalı bir kararda hakem giderse orada 5 dakika geçiyor. VAR’a gidip hata yapan da oluyor. O zaman anlaşılabilir olmuyor. VAR’ı tartışılır hale getiriyoruz. Gol atıyoruz, ofsayt veriyor. Sonra VAR’dan gol karar geliyor. Sonrasında ne yapayım, nasıl sevineyim. Tribünlere mi koşayım. VAR, futbolun doğasına aykırı. Oyuncuyu oyun içinde negatifleştiren bir sistem. Üstüne bir de VAR’da hata yapmak, tartışılır hale getiriyor. Hakemlerden sorumluluğu almış oluyoruz. O zaman VAR’ı da kontrol eden bir şey olması gerekiyor” ifadelerin kullandı.





ÇİN’DE HASTALIKLARIN ÇIKMASI ÇOK NORMAL





Çin’de Beijing Guoan’da oynarken yaşadığı tecrübelerini de aktaran siyah-beyazlı futbolcu, deplasman seyahatlerinin uzunluğuna dikkat çekti. Burak Yılmaz, şunları söyledi: “Çin’de çok enteresan şeyler yeniyor. Merak ettiğim için onların pazarına gittim, şoke oldum. Hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış birisi olarak, Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Tarzları, kültürleri o. Ben oraya gittiğimde aşçım, tercümanım, şoförüm, fizyoterapistim vardı. Orada en büyük zorluk deplasmanlardı. Uçakla en yakın deplasman 3-4 saat sürüyordu. Bir deplasmana gittik 6 saat. Saat farkında zorlandım. Milli takımdan dönüşte, izine geldiğimde jet lag oluyordum. Futbol anlamında; taraftar olarak, ekonomik olarak gelişime açık ülke. Biz 60 bin kişiye oynuyorduk. Deplasmandaki maçlarda en az 30 bindi. Futbolu çok seviyorlar. Onlara saygı duyuyorum ama Türk insanın yaşayabileceği bir yer değil. Türkiye’ye dönüşüm oradaki şartlarımdan dolayı değildi, ailemi özlemiştim onun için döndüm.”