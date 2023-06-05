Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz hakkında flaş gelişme! /05 Haziran 2023 16:37

Burak Yılmaz hakkında flaş gelişme!

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

SHABER3.COM

Daha önce Fortuna Sittard'tan ayrılacağını açıklayan Burak Yılmaz futbolu bıraktı.

Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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