Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken yorum: 14 kez... /18 Ocak 2022 21:57

Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken yorum: 14 kez...

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Olimpik Marsilya maçındaki performansı konusunda yorumda bulunan Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, "Burak bu maçta büyük bir fırsat yakaladı ama 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz hakkında çok konuşulacak bir yoruma imza attı. Domenech, "Burak, 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı" dedi.

Geçtiğimiz yıl sergilediği performansla Lille'i 10 sene aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon performansında düşüş yaşamış ve çıktığı 25 maçta altı gol ve beş asist kaydedebilmişti. Milli futbolcuya bir eleştiri de Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech'ten geldi.

69 yaşındaki antrenör, 1-1 biten Olimpik Marsilya-Lille maçını L'Equipe TV'ye yorumlarken 36 yaşındaki santrfor hakkında alaycı bir yoruma imza attı. Deneyimli hoca, yıldız isimle ilgili olarak şunları söyledi:

"Burak bu maçta büyük bir fırsat yakaladı ama 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı. İkinci yarıda ise defans oyuncusunu gördüğü ve net bir şekilde geride kalabileceği bir pozisyon var. Çok top kaybediyor. Pau Lopez'in üstünden yaptığı bir kafa vuruşu var ama bunun iyi bir pozsiyon olduğunu ancak söyleyebiliyorum. Bu maçta derine inmek, topu tutmak zorundaydı ama bunu iyi yapmadı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken yorum: 14 kez... Sonraki Haber >>

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:25