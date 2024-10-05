Burak Yılmaz nasıl dolandırıldığını anlattı: 'Oğlum sana dağ satmışlar, ayıp'

"Fenerbahçe'de oynuyorum, 23 yaşındayım. Bir gün bizim tüm takım aynı odadan çıkıyor, ben de Selçuk Şahin'e 'Hayırdır abi' dedim. O da 'Gel arsa alıyoruz' dedi. İçeride olan abiye ben de almak istiyorum deyince 'Sana en güzel yeri ayırdım falan' dedi. Tamam abi dedim ben de aldım."





Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra futbol kariyerine teknik direktör olarak devam eden Burak Yılmaz, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla yeniden gündeme oturdu.Ünlü futbol adamı, Fenerbahçe forması giydiği 2008-2010 yılları arasındaki döneminde yaşadığı dolandırıcılık olayını ilk kez açıkladı.Bir YouTube kanalına konuşan Burak Yılmaz, kariyerinin Fenerbahçe yıllarında nasıl dolandırıldığını detaylarıyla anlatarak dikkat çekti. Yılmaz'ın bu açıklamaları, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı:"Bu arsa, Kocaeli-İzmit'te bir arsa. Tüm takım alınca güvendim aldım. O zaman da güzel bir fiyata aldım. Aradan 3-4 sene geçti. Ben Galatasaray'da oynuyorum. Babam bir gün dedi ki 'Gideyim şu arsaya bakayım.' Ben de 'Tamam baba' dedim. Babam beni aradı 'Oğlum sana dağ satmışlar, ayıp dedi.' Şu anda bile arsa o zaman aldığım paranın 10'da 1'i bile değil."