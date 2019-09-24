Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz taraftara bakın nasıl seslendi /24 Eylül 2019 00:00

Burak Yılmaz taraftara bakın nasıl seslendi

Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından tribünlere seslendi ve ıslıklanmanın üzücü olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından tribünlere seslendi ve ıslıklanmanın üzücü olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlık sonrası yeniden sahalara geri dönen Burak Yılmaz, fizik olarak hazır olmadığını belirterek özlenen Beşiktaş’ı izletmek istediklerini kaydetti. Mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz, “İlk maçım, erken de döndüm ama dönmem gerektiğini düşündüm. Gol attım ama fizik olarak hazır değilim.

Maç iki tarafa da gitti, geldi, 10 dakika bize döndü. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Fizik olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Özlenen Beşiktaş’ı ilerleyen haftalarda göstereceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ISLIKLANMAK, PROTESTO EDİLMEK ÜZÜCÜ

Tribünden gelen tepkiler ile ilgili gelen soruya Burak, “Kendi seyircin tarafından ıslıklanmak, protesto edilmek, hangi futbolcu olursa olsun, üzücü bir şey, performansı düşüren bir şey. Bunun maçı kazanma isteğinden olduğunu biliyorum ama birazcık sabretsinler, özlenen Beşiktaş’ı izleteceğiz.” cevabını vererek sözlerini noktaladı.

HAVADAN DA YERDEN DE TOPUN PEŞİNİ BIRAKMADI

Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, takımının tek golünü penaltıdan atmayı başardı. Maç boyunca 4 şut deneyen Burak, 2 isabetli şut çekti, 1’inde savunmaya takıldı, 1’inde ise kaleyi bulamadı. 22 kez topa dokunan tecrübeli golcü, 8’inde isabetli pas verdi. 8 ikili mücadelenin 6’sını, 4 hava topu mücadelesinin ise 3’ünü kazanan Burak, 6 top kaybıyla oynadı.
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