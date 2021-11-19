Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz'dan 'farklı' bir rekor /19 Kasım 2021 22:11

Burak Yılmaz'dan 'farklı' bir rekor

Milli yıldız Burak Yılmaz'ın OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla ofsayta (16) düşen oyuncu olduğu ifade edildi.

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Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ilginç bir rekor kırdı. 

Golcü futbolcu bu sezon Lille'de beklenen performansı gösteremediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yılmaz'ın kırdığı son rekor da, eleştirilerin artmasına sebep oldu.

Milli futbolcu, OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla ofsayta (16) düşen oyuncu oldu. 

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 16 gol, 5 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz, bu sezon bekleneni veremedi. Milli futbolcu, 11 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 
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