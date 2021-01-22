Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme

Fransa Ligue 1 takımlarıdan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim" dedi.





Yılmaz, Fanatik gazetesiyle yaptığı Instagram yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor" dedi.





"Bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmam aslında iki taraf için de gerekliydi" ifadesini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:





"Ben her zaman kontratlarımın karşılığını fazlasıyla vermiş biriyim ama aldığım ücretler gündeme geldiğinden itibaren bu gerekliydi. Bakıyorum ki iki tarafa da iyi gelmiş bu ayrılık. Beşiktaş'ı zevkle izliyorum. Uzaktan da olsa destekliyorum. Şampiyonluğun da en büyük adayılar."





Yılmaz, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında yöneltilen soru üzerine ise şunları söyledi:





"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim."