Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme /22 Ocak 2021 21:46

Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili bir soruya bakın nasıl cevap verdi.

SHABER3.COM

Fransa Ligue 1 takımlarıdan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim" dedi.

Yılmaz, Fanatik gazetesiyle yaptığı Instagram yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor" dedi.

"Bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmam aslında iki taraf için de gerekliydi" ifadesini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben her zaman kontratlarımın karşılığını fazlasıyla vermiş biriyim ama aldığım ücretler gündeme geldiğinden itibaren bu gerekliydi. Bakıyorum ki iki tarafa da iyi gelmiş bu ayrılık. Beşiktaş'ı zevkle izliyorum. Uzaktan da olsa destekliyorum. Şampiyonluğun da en büyük adayılar."

Yılmaz, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında yöneltilen soru üzerine ise şunları söyledi:

"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:18:35