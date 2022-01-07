Samanyolu Haber /Gündem / Burası İstanbul! /07 Ocak 2022 16:05

Burası İstanbul!

Koronavirüs ve Omicron varyantlı vakaların artmasıyla İstanbul kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ormanlık alanların dışında çoğu ilçenin kırmızıya dönmesi dikkat çekti.

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Omicron varyantı koronavirüs vaka sayılarında artışa neden olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında İstanbul haritası kırmızıya döndü. 

Ormanlık alanların dışında bütün harita kırmızıya dönerken dün açıklanan koronavirüs tablosuyla birlikte kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.

BAKAN KOCA'DAN UYARI
Cumhuriyet'in haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" ifadelerine yer verdi. 

REKOR ARTIŞ
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.


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