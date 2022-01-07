Burası İstanbul!

Omicron varyantı koronavirüs vaka sayılarında artışa neden olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında İstanbul haritası kırmızıya döndü.





Ormanlık alanların dışında bütün harita kırmızıya dönerken dün açıklanan koronavirüs tablosuyla birlikte kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.





BAKAN KOCA'DAN UYARI

Cumhuriyet'in haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" ifadelerine yer verdi.





REKOR ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.







