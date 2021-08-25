Reality show sunucu Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğunu “Doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz” diyerek yayından aldırdı. Yılmaz’ın Kürtçe tepkisi sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.





Ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz, Show Tv’de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programında konuklarla ‘Kürtçe’ krizi yaşadı. Konuklar Ayfer Taşçı ve Hayriye Taşçı’nın halaları Türkan Taşçı, programa telefonla bağlandı. Hala Taşçı’nın yeğenlerine yönelik Kürtçe, “Siz orada ne arıyorsunuz” sözleri üzerine gerginlik yaşandı. Karşılıklı edilen hakaretler sansürlenmek zorunda kaldı.





DOLU DİLİ BİLMİYORUZ





Halanın yayından alınmasını isteyen Yılmaz, “Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanımı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe’ den, kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum” dedi. Dakikalar sonra tekrar programa bağlanan Türkan Taşçı, konuşmasına Türkçe devam etti.





Sosyal medyada ‘Haddini Bil Didem Arslan’ ve ‘Kütçe’ etiketleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’ın Kürtçe konuşan konuğunu hattan alınmasını istemesine tepki gösterdi.





ANLAMIYORSAN ÇEVİRMEN AL





Hatay Milletvekili Barış Atay da Yılmaz’a tepki gösterdi. ‘Haddini Bil Didem Arslan’ etiketine paylaşım yapan Atay, “Kürtçe bu ülkenin dillerinden biridir. Anlamıyorsanız yayına çevirmen alırsınız o zaman. Kimseye bu şekilde davranamazsınız” ifadelerini kullandı.