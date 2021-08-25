Samanyolu Haber /Medya / "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz" /25 Ağustos 2021 00:54

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz"

Show Tv’de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programında tepki çeken bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan kişi Kürtçe konuşunca, Didem Arslan Yılmaz, "Doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz” diyerek telefondaki kişiyi yayından aldırdı.

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Reality show sunucu Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğunu “Doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz” diyerek yayından aldırdı. Yılmaz’ın Kürtçe tepkisi sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz, Show Tv’de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programında konuklarla ‘Kürtçe’ krizi yaşadı. Konuklar Ayfer Taşçı ve Hayriye Taşçı’nın halaları Türkan Taşçı, programa telefonla bağlandı. Hala Taşçı’nın yeğenlerine yönelik Kürtçe, “Siz orada ne arıyorsunuz” sözleri üzerine gerginlik yaşandı. Karşılıklı edilen hakaretler sansürlenmek zorunda kaldı.

DOLU DİLİ BİLMİYORUZ

Halanın yayından alınmasını isteyen Yılmaz, “Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanımı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe’ den, kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum” dedi. Dakikalar sonra tekrar programa bağlanan Türkan Taşçı, konuşmasına Türkçe devam etti.

Sosyal medyada ‘Haddini Bil Didem Arslan’ ve ‘Kütçe’ etiketleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’ın Kürtçe konuşan konuğunu hattan alınmasını istemesine tepki gösterdi.

ANLAMIYORSAN ÇEVİRMEN AL

Hatay Milletvekili Barış Atay da Yılmaz’a tepki gösterdi. ‘Haddini Bil Didem Arslan’ etiketine paylaşım yapan Atay, “Kürtçe bu ülkenin dillerinden biridir. Anlamıyorsanız yayına çevirmen alırsınız o zaman. Kimseye bu şekilde davranamazsınız” ifadelerini kullandı.
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