Samanyolu Haber /Gündem / Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti /21 Ocak 2022 19:40

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur Ulu Cami’de Cuma namazında hutbe okunduğu sırada içeri giren bir kadın ”Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç” diye bağırmaya başladı.

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur Ulu Camii’nde meydana geldiği belirtilen olayda, bir kadın Cuma namazı sırasında camiye girerek ‘Burada dünya kadar emekli var ve biz açız’ diyerek isyan etti.

Bu arada kadının sesini bastırmak isteyen imamın Asr Suresi’ni yüksek sesle okumaya devam etmesi dikkat çekti.

Gazeteci Serkan Şimşek tarafından yapılan paylaşımda da, vaazın camiler arası merkezi sistem olmasından dolayı kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyulduğu iddia edildi.

‘Açız’ diye isyan eden kadın cami cemaati tarafından dışarı çıkarıldı.
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Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

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