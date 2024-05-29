Samanyolu Haber /Gündem / Burdur’da diyaliz krizinde tablo ağırlaşıyor: İkinci ölüm /29 Mayıs 2024 11:25

Burdur’da diyaliz krizinde tablo ağırlaşıyor: İkinci ölüm

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 31 hastanın tedavisi sürüyor.

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Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi.

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

3 HASTA ENTÜBE VAZİYETTE

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi.

Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Bu hastalardan 14'ü entübe edildi.

Entübe edilen hastalardan 11'i normal solunuma başladığı için cihazdan ayrılırken, 3'ünün entübe vaziyette tedavisine devam edildi.

ANTALYA'DAN 2 ACI HABER

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Demir (70), dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesinin bugün Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aksöz'ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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