Burger King'te 'e-posta' krizi, tüm müşterilere birden gönderildi

"DAHİLİ BİR İŞLEM HATASI..."





TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEMİŞ OLABİLİR





Fast food zinciri Burger King yeni bir kriz yaşadı. Şirketin e-posta hizmetine kayıtlı tüm müşterilere boş sipariş makbuzları gönderildiği ortaya çıktı. İlk başta Burger King ağının hacklendiği düşünüldü, ancak pazarlama ekibinin bile e-posta olarak yanlış makbuzu aldığı belirtildi.MÜŞTERİLER BOŞ SİPARİŞ E-POSTASI ALDIShiftDelete'in haberine göre; geçen gün Burger King veritabanında ilginç olaylar yaşandı. ABD başta olmak üzere birden fazla ülkedeki müşterilerin e-postalarına yanlışlıkla boş sipariş fişleri gönderildi.Bu skandaldan ne kadar kişinin etkilendiği bilinmiyor, ancak şirketin promosyon ekibine bile bu e-postaların gittiği belirtildi.Fast food devinden gelen açıklamada, sorunun “dahili bir işlem hatasının sonucu” olduğu belirtildi. Bu yüzden Burger King’in veri ihlaline veya kimlik avı saldırısına uğradığını söylemek mümkün değil. Boş makbuz e-postası tüm müşterileri kapsayacak şekilde yanlışlıkla gönderildiği için sosyal medyayı sallamayı başardı.Twitter’daki binlerce kullanıcı, Burger King’den yanlış e-posta aldıklarını söyledi. Hatta bazı müşterilerin boş siparişin faturasını birden fazla kez aldığı ortaya çıktı. Bu e-postalar, Burger King’in promosyon pazarlama takımı tarafından yollandı.Türkiye’deki müşterilerin benzer bir e-posta alıp almadığı henüz bilinmiyor. Burger King Türkiye’den herhangi bir açıklama paylaşılmadığı için, Türkiye’yi etkilemediği düşünülüyor.