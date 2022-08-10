Samanyolu Haber /Dünya / Burger King'te 'e-posta' krizi, tüm müşterilere birden gönderildi /10 Ağustos 2022 17:25

Burger King'te 'e-posta' krizi, tüm müşterilere birden gönderildi

Popüler fast food zinciri Burger King müşterileri, 'yanlış e-posta' skandalı yaşıyor. Fast food devinin tüm müşterilere boş sipariş makbuzu gönderdiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Fast food zinciri Burger King yeni bir kriz yaşadı. Şirketin e-posta hizmetine kayıtlı tüm müşterilere boş sipariş makbuzları gönderildiği ortaya çıktı. İlk başta Burger King ağının hacklendiği düşünüldü, ancak pazarlama ekibinin bile e-posta olarak yanlış makbuzu aldığı belirtildi.


MÜŞTERİLER BOŞ SİPARİŞ E-POSTASI ALDI
ShiftDelete'in haberine göre; geçen gün Burger King veritabanında ilginç olaylar yaşandı. ABD başta olmak üzere birden fazla ülkedeki müşterilerin e-postalarına yanlışlıkla boş sipariş fişleri gönderildi.

Bu skandaldan ne kadar kişinin etkilendiği bilinmiyor, ancak şirketin promosyon ekibine bile bu e-postaların gittiği belirtildi.



"DAHİLİ BİR İŞLEM HATASI..."

Fast food devinden gelen açıklamada, sorunun “dahili bir işlem hatasının sonucu” olduğu belirtildi. Bu yüzden Burger King’in veri ihlaline veya kimlik avı saldırısına uğradığını söylemek mümkün değil. Boş makbuz e-postası tüm müşterileri kapsayacak şekilde yanlışlıkla gönderildiği için sosyal medyayı sallamayı başardı.

Twitter’daki binlerce kullanıcı, Burger King’den yanlış e-posta aldıklarını söyledi. Hatta bazı müşterilerin boş siparişin faturasını birden fazla kez aldığı ortaya çıktı. Bu e-postalar, Burger King’in promosyon pazarlama takımı tarafından yollandı.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEMİŞ OLABİLİR

Türkiye’deki müşterilerin benzer bir e-posta alıp almadığı henüz bilinmiyor. Burger King Türkiye’den herhangi bir açıklama paylaşılmadığı için, Türkiye’yi etkilemediği düşünülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Burger King'te 'e-posta' krizi, tüm müşterilere birden... Sonraki Haber >>

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:02