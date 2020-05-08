Burhan Kuzu hakkında yeni suçlama: 'Tahliyeyi engellemek'

Uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları üyesi Burhan Kuzu hakkında yeni bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Suçlama bu kez “tahliyeyi engellemek”.





Yargı üzerinde baskı kurarak “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği gerekçesiyle “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyesi Burhan Kuzu hakkında, Zindaşti’nin hasmı Orhan Ünğan’ın tahliyesini engellediği iddiasıyla “Yargı görevini yapanı etkileme” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Kuzu hakkında “Nüfuz ticareti” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlenerek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.





Zehra Özdilek'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünğan, “Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken (Zindaşti’nin kızının öldürülmesi dosyası) Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ettiğini ve tahliye edilmemem hususunda baskı yaptığını belirttim” demişti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu Ünğan’ın “tahliye edilmemesi için Kuzu’nun mahkemeye baskı yaptığını” iddia etmesini gerekçe göstererek Kuzu hakkında “Yargı Görevini Yapanı Etkileme” yönünden dosyayı ayırarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun ayırma kararında Ünğan şikâyetçi olarak yer aldı.





Kararda, “Müşteki beyanında; Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık olarak yargılandığını ve 3 defa adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesine rağmen itiraz üzerine Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı kabul ederek tutuklu yargılanmasına karar verdiğini, yargılama sonucunda beraat ettiğini, Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ederek tahliye edilmemesi hususunda baskı yaptığı yönündeki iddialarla...” denildi.