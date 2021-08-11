Burhan Kuzu’nun 'şantaj kaseti' gündeme bomba gibi düştü





‘BARONLAR SAVAŞI’







KİRLİ İLİŞKİLER AĞI







ZİNDAŞTİ’NİN TELEFONUNDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER







Peker’in iddialarının ardından Cumhuriyet, dün taraf avukatlarının yazışmalarını yayımlamıştı. Yazışmalarda Ünğan ile görüşmek için “Naci bana kumpas kurdu, kandırıldım” diyerek adeta yalvaran Burhan Kuzu’nun kendisine yönelik şantaj nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarına boyun eğdiği öne sürüldü. 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Naci Şerifi Zindaşti’nin cep telefonu imajını inceleyen polis, telefonda kayıtlı yatak odası görüntülerine ulaştı.







Bu görüntülerin Burhan Kuzu ve AKP Beşiktaş ilçe örgütü üyesi Aliye Uzun’a ait olduğunu belirleyen polis konuyla ilgili Zindaşti’nin ifadesine başvurdu.







Zorlu Center’daki dairesinde Aliye Uzun ile nasıl tanıştığını anlatan Zindaşti, misafirleriyle âlem yaparken kendisine hayat kadını bir kişiyi aradığını ancak bu kişinin İstanbul’da olmadığı için kendisini Aliye Uzun’a yönlendirdiğini anlattı. Zindaşti ifadesinde, “Aliye’yi aradım. 6-7 kız için kız başına 500 Euro’dan anlaştık. Aliye kızlarla birlikte daireme geldi. Misafirler Aliye’nin getirdiği kızları seçip odalarına geçti. Ben Aliye ile birlikte oldum” iddiasında bulundu. Zindaşti Aliye Uzun’un daha sonra da kendisini Türk vatandaşlığı için Burhan Kuzu ile tanıştırdığını kaydetti.

Burhan Kuzu’nun ‘Naci bana kumpas kurdu’ sözünün altından kaset şantajı çıktıCumhuriyet’in yayımladığı mesajlarda “Naci (Zindaşti) bana kumpas kurdu” diyen Prof. Burhan Kuzu’ya yatak odası görüntüleriyle şantaj yapıldığı iddia edildi. 6 Nisan 2018’de Büyükçekmece’deki evine yapılan baskınla gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin cep telefonu imajından Kuzu’ya ait görüntüler çıktı. Zindaşti’nin bu görüntülerle Kuzu’ya şantaj yaparak her istediğini yaptırdığı öne sürülüyor.İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin ismi ilk olarak 2007 yılında duyuldu. İstanbul’da 75 kilo uyuşturucu ile yakalanan Zindaşti ilerleyen yıllarda Ergenekon davasında gizli tanıklık yapmasıyla gündeme geldi. 2014 Haziran ayında Yunanistan’da uluslararası bir operasyonla 2 tonun üzerinde eroin yakalanması Zindaşti için bir dönüm noktası oldu. Amerika’nın uyuşturucu ile mücadele birimi DEA’nın raporuna göre; bu uyuşturucuda İranlı olan Çetin Koç, Orhan Ünğan, İranlı Esfandiar Rigi ve Naci Şerifi Zindaşti’nin payı var. Ortakları uyuşturucunun yakalanması konusunda Zindaşti’yi suçladı ve DEA’ya muhbirlik yaptığını öne sürdü.Operasyondan sonra İranlı Esfandiar Rigi esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolurken, Zindaşti ve kendisini suçlayan diğer ortakları arasında “Baronlar Savaşı” olarak nitelendirilen çatışmalar başladı. Aynı yıl 26 Eylül 2014’te kendisinin içinde olmadığı aracının taranarak kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç’un öldürülmesinin ardından Zindaşti emniyetteki bağlantılarını kullanarak soruşturmada adı geçen isimlere ve adres bilgilerine kısa sürede ulaştı. Cinayetin tetikçileri olduğu iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçükçekmece’de, olayla bağlantısı olduğu sanılan Ali Ekber Akgün İstinye’de, ölüm emrini verdiği öne sürülen Çetin Koç Dubai’de profesyonel tetikçiler tarafından öldürüldü.Cinayetler sürerken İstanbul polisi bu suç zincirinin arkasında olduğunu düşündüğü Zindaşti’nin peşine düşmüştü. Zindaşti ve altı adamı 6 Nisan 2018’de yapılan bir operasyonla yakalandı. Hakkında cinayet, uyuşturucu ticareti yapmak ve suç örgütü kurmak suçlamaları vardı. Ama bu kadar ağır suçlamalara rağmen Zindaşti altı ay sonra şaşırtıcı bir şekilde serbest bırakıldı. Dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yaptığı iddia ediliyordu. Cumhuriyet’in Zindaşti’yle ilişkilerini belgelediği Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla dava açılmıştı.Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yargılama sürerken 1 Kasım 2020’de yaşamını yitiren Kuzu’nun suç örgütü lideriyle ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Kuzu’nun kendisine zarar vermemesi ve şikâyetini geri çekmesi için Orhan Ünğan’la bağlantı kurmaya çalıştığını öne sürmüştü.Yatak odası görüntülerinin nasıl çekildiğini ve kendisine nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermeyen Zindaşti, iddiaya göre bu görüntüleri kullanarak Burhan Kuzu’ya şantaj yaptı. Şantaja boyun eğen Burhan Kuzu, Zindaşti’nin her istediğini yerine getirdi.Bu arada iddiaya göre Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurunun ZSedat Peker, Orhan Ünğan’ın kendisiyle irtibata geçen Burhan Kuzu’yu kullanmaya başladığını, Kuzu’nun uyuşturucu davasından 12 yıl hapsi bulunan Ünğan hakkındaki yargı kararını değiştirmek için Bolu Adliyesi’ne gittiğini ve İlhan Ünğan’ın öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan avukat İlker Dağlı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için devreye girdiğini öne sürmüştü.