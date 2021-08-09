Samanyolu Haber /Gündem / Burhan Kuzu öldürüldü mü? "Hastanede fişini çektiler" /09 Ağustos 2021 11:34

Burhan Kuzu öldürüldü mü? "Hastanede fişini çektiler"

AKP'li Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi yaptığı açıklamalarla gündem bomba gibi düştü.

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Sedat Peker'in Burhan Kuzu'ya ilişkin yaptığı paylaşımlar sonrası Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi Bizim TV'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu ile kirli ilişkiler kurduğunu ifade eden Çiftçi, “Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı” dedi ve ekledi: “En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü.”

Ayrıca Sinan Çiftçi Burhan Kuzu'nun Zindaşti'den aldığı rakamın 100 milyon doları bulduğunu söyledi.

Sinan Çiftçi diğer bir konuşmasında ise "Bu olaylar daha da büyümesin diye Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" dedi.
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Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

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