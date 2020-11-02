Samanyolu Haber /Gündem / Burhan Kuzu toprağa verildi /02 Kasım 2020 14:10

Burhan Kuzu toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, İstanbul'da toprağa verildi.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 65 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhan Kuzu bugün toprağa verildi.
 
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden Burhan Kuzu için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. 

Cenaze namazına AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partis (CHP) İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı.

Törende konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabi Burhan Hoca'mız için değil, tüm insanlar geçerli olan bir hüküm. Bunun nerde ne zaman nasıl geleceği belli değil. İzmir'de Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu. Cumhurbaşkanlığı danışmanım oldu. Koronavirüs ile olan mücadelesinde kaybettik.”

İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22'nci, 23'üncü, 24'üncü ve 26'ncı dönem milletvekili Kuzu dün hayatını kaybetmişti. 



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