Samanyolu Haber /Politika / Burhan Kuzu yine çuvalladı! /16 Aralık 2019 00:05

Burhan Kuzu yine çuvalladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından Prof. Dr. Burhan Kuzu sosyal medyada kendi rekorunu kırdı!

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili veCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından Prof. Dr. Burhan Kuzu sosyal medyada yine çuvalladı.  

Bu sefer AKP'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi adına açılan sahte Twitter hesabının oyununa geldi.

Gelecek Partisi adına açılan sahte Twitter hesabında, "Sayın Burhan Kuzu’nun siyasi yaşamına Gelecek Partisi’nde devam edeceği yönündeki haberler tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı. 

Aynı tweette, "Kendisinin bu konuda girişimleri olmuştur, ancak Kurucular Kurulumuz Sayın Kuzu’nun talebini reddederek kendisine cevap mektubumuzu iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Sahte hesabın oyununa gelen Kuzu, "İspatlayamazsan şerefsizsin." dedi. Kuzu daha sonra söz konusu tweeti sildi.
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