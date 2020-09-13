Samanyolu Haber /Gündem / Burhan Kuzu'nun kankası Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti İran'da ortaya çıktı /13 Eylül 2020 14:12

Burhan Kuzu'nun kankası Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti İran'da ortaya çıktı

Eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun tahliye ettirdiği iddia edilen İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin, İran'da annesinin cenaze törenine katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Zindaşti'nin tweetterdan paylaştığı görüntülerde cenaze töreninden fotolar ve videolar yer aldı.

SHABER3.COM

Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı ve çok sayıda cinayetten aranan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti, İran’da annesinin cenaze törenine katıldı. Paylaşılan görüntülerde, cenaze törenine yüzlerce araçtan oluşan bir konvoyun katıldığı ve Zindaştinin etrafında silahlı korumalarla taziyeleri kabul ettiği görülüyor.

İran’da olduğu ortaya çıkan Naci Şerifi Zindaşti, 2019 yılında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” suçlarından tutuklanmıştı. Dünyanın sayılı uyuşturucu kaçakçılarından olduğu iddia edilen Zindaşti’nin kızı 2014 Eylül ayında Zindaşti’nin aracında şoförü ile birlikte öldürülmüştü.

3 SAATTE KAÇTI
Uyuşturucu ticareti ve cinayetlerden dolayı 2018 yılında tutuklanan Zindaşti, altı ay tutuklu kaldıktan sonra 19 Ekim 2018 yılında “tutukluluk incelemesi” gerekçesiyle avukatının yaptığı başvuru sonucu serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılması şaşkınlıkla karşılanan Zindaşti’nin tahliye edilmesinin ardından infaz savcısı tekrar tutuklanmasını istemiş ancak serbest bırakılmasından sonra geçen üç saatlik sürede Zindaşti ve üç adamı kayıplara karışmıştı.


BURHAN KUZU TANIMAM DEMİŞTİ
Zindaşti’nin serbest bırakılmasından sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlatmıştı. Zindaşti’nin serbest bırakılması kararını veren hakim ve savcılar tutanaklara geçen ifadelerinde, AKP Milletvekili Burhan Kuzu’nun Zindaşti için kendilerine baskı yaptığını iddia etmişlerdi. Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Burhan Kuzu'nun kankası Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti... Sonraki Haber >>

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:13:54