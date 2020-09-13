Burhan Kuzu'nun kankası Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti İran'da ortaya çıktı

Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı ve çok sayıda cinayetten aranan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti, İran’da annesinin cenaze törenine katıldı. Paylaşılan görüntülerde, cenaze törenine yüzlerce araçtan oluşan bir konvoyun katıldığı ve Zindaştinin etrafında silahlı korumalarla taziyeleri kabul ettiği görülüyor.







İran’da olduğu ortaya çıkan Naci Şerifi Zindaşti, 2019 yılında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” suçlarından tutuklanmıştı. Dünyanın sayılı uyuşturucu kaçakçılarından olduğu iddia edilen Zindaşti’nin kızı 2014 Eylül ayında Zindaşti’nin aracında şoförü ile birlikte öldürülmüştü.







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Uyuşturucu ticareti ve cinayetlerden dolayı 2018 yılında tutuklanan Zindaşti, altı ay tutuklu kaldıktan sonra 19 Ekim 2018 yılında “tutukluluk incelemesi” gerekçesiyle avukatının yaptığı başvuru sonucu serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılması şaşkınlıkla karşılanan Zindaşti’nin tahliye edilmesinin ardından infaz savcısı tekrar tutuklanmasını istemiş ancak serbest bırakılmasından sonra geçen üç saatlik sürede Zindaşti ve üç adamı kayıplara karışmıştı.