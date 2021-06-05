Burkina Faso’da kanlı baskın: En az 100 sivil katledildi

Burkina Faso- Nijer sınırındaki Solhan köyünü gece yarısı basan teröristler, evleri ve dükkanları yakıp katliam yaptı. Reuters, Nijer sınırındaki Solhan köyünde gerçekleşen baskının gece yarısı başladığını bildirdi. Silahlı saldırganlar, Yagha eyaletine bağlı köyde en az 100 sivili öldürdü.







Evlerin ve dükkanların ateşe verildiği baskın için Burkina Faso yönetimi üç gün ulusal yas ilan etti. Hükümet saldırganları terörist olarak niteledi ancak şimdiye kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmiş değil.





Reuters, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı saldırıların 2021’in başından bu yana keskin bir şekilde arttığını, Burkina Faso, Mali ve Nijer’de sivillerin hedef alındığını aktardı.