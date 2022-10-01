Samanyolu Haber /Dünya / Burkina Faso'da askeri darbe: Yönetime el konuldu /01 Ekim 2022 00:06

Burkina Faso'da askeri darbe: Yönetime el konuldu

Orta Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da ordunun darbe yoluyla yönetimi ele geçirdiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükümetin feshedildiği belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE ORDU TV YAYININI KESMİŞTİ

Ülkede sabah saatlerinde bir grup askerin başkent Vagadugu’da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtilmişti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vagadugu’da sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu’da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti.
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