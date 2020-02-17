Samanyolu Haber /Dünya / Burkina Faso'da Protestan Kilisesi'ne saldırı: 24 ölü, 18 yaralı /17 Şubat 2020 15:24

Burkina Faso'da Protestan Kilisesi'ne saldırı: 24 ölü, 18 yaralı

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köyde bulunan Protestan Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan Pansi Köyü'ndeki bir Protestan Kilisesi'ne dün silahlı saldırı düzenlendi.

AFP'ye konuşan Burkina Faso ordusundan Albay Salfo Kabore, "Yagha bölgesindeki Pansi köyünde bir grup silahlı terörist, barışçıl köy sakinlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Kabore, saldırıda 24 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını kaydetti.

Güvenlik yetkilileri, saldırının kilisenin pazar ayini sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Saldırıdan kurtulanların köyün yakınındaki Sebba kasabasına sığındığı belirtildi.

Ülkede 2015'ten bu yana gerçekleşen silahlı saldırılar sonucunda 750'ye yakın kişi yaşamını yitirirken, 600 bine yakın kişi evlerini terk etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Burkina Faso'da Protestan Kilisesi'ne saldırı: 24 ölü,... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:46