Burkina Faso'dan gelmiş, Sarayda ağırlanmış, kaçak Silivri'de çiftlik yapmış

İstanbul'un Silivri ilçesinde, Afrika ülkesi Burkina Faso vatandaşı Mahamadou Bonkoungou’nun “Daddy’s Farm” (Babanın çiftliği) adında bir kaçak çiftlik inşa ettiği anlaşıldı.





GOLF VE BASKETBOL SAHASI...

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tespit ettiği ruhsatsız çiftlik için 11 Mart’ta Silivri Belediyesi’ne yazı gönderdi. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın gönderdiği yazıda, “Silivri ilçesi Kurfallı Mahallesi’nde başkanlığımız teknik elemanlarınca yapılan kontrolde yaklaşık 1000 bin metrekarelik konaklama amaçlı yapı, havuzu ve zemin terası bulunan kafeterya, personel için tek katlı prefabrik evler, jeneratör odası, güvenlik kulübesi ve home office olduğu görülen tek katlı yapı, ahır, kümes, golf sahası ve basketbol sahası gibi yapılar tespit edilmiştir” denildi.





Arazinin imar planlarının olmadığı ve inşa edilen yapıların da ruhsatsız olduğuna vurgu yapılan İBB’nin yazısında, o dönem MHP yönetiminde olan Silivri Belediyesi’nin kaçak yapılara ilişkin işlem yapmasını istenerek şunlar sıralandı:







“Yapılan incelemede söz konusu bölgenin plansız alanda kaldığı ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) yapılan sorgulamada bahse konu yere ilişkin düzenlenen herhangi bir ruhsat bulunmadığı görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar planı, imar mevzuatı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda başkanlığınızca yerinde ve imar işlem dosyasında incelenme yapılması, yapılan yasal işlemlerin sonucundan onaylı evrak suretleriyle birlikte Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu rica ederim.”





ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMÜŞ

Kaçak çiftliğin sahibi Bonkoungou’nun, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüştüğü de ortaya çıktı. Bonkoungou’nun, altın ticareti başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten şirketinin olduğu öğrenildi.





MİMARLIK OFİSİ PAYLAŞMIŞ

Çiftliğin mimarlık ofisi de 2021 yılında yaptığı paylaşımda, "Daddy’s Farm İstanbul Silivri’de 2017 yılında inşasına başlayıp 2020 yılında sonlandırdığımız hususi çiftlik projemiz. 226.000 m2 arazi; 7 ayrı konaklama birimi, 1 özel kulüp, 1 infinity pool ve havuz evi, 1 binicilik kulübü barındırmaktadır" ifadelerini kullanmış.