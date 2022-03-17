Bürokrasi'de gece yarısı 'alaşağı' operasyonu

Son yılların en tartışmalı kurumlarından biri olan ve bir yılda başkanlık koltuğuna 4 farklı ismin oturduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda bu defa iki başkan yardımcısı görevden alındı.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman ve Başkan Yardımcısı Nurettin Kaya 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.”



İdman ve Kaya, Abdullah Yüksel ile birlikte TÜİK başkan yardımcılığına 6 Ağustos 2021’de atanmıştı.





BİR YILDA ÜÇ BAŞKAN GİTMİŞTİ





Ocak ayı sonunda başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu’nda şimdi de iki başkan yardımcısının görevine son verilmiş oldu.



29 Ocak’ta yapılan değişiklikle, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atanmış; böylece bir yıldan az bir sürede TÜİK Başkanlığı koltuğuna dört farklı isim oturmuş olmuştu.



Göreve 2 Mart 2021 tarihinde atanan Dinçer, koltukta 10 ay 27 gün kalabilmişti.



Böylece, son bir yılda TÜİK’ten üç başkan gitmişti.











DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI





ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI





ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI





MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya görevden alındı. Görevden alınan her iki isim de 6 Ağustos 2021 tarihinde atanmıştı.Kararla, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğüne Mesut Harmancı atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer görevinden alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Necdet Aktay getirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Aytaç Yüksel getirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Muzaffer Yıldırım atandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman görevden alındı, yerine Selahattin Yazar getirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cengiz Ekici, Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı.Milli Eğitim Bakanlığı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen görevden alındı, yerine Servet Canlı getirildi.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar atandı.