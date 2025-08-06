Bürokraside 'Sayan Ailesi' hanedandığı!

Diploma skandalı ardından çok sayıdaki diploması ile gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın ailesi, kamu görevleri ve belediye ihaleleriyle dikkat çekiyor. Sayan ailesi üyeleri birden fazla alanda kamuyla bağlantılı faaliyet yürütürken, ailenin en tanınan ismi ise Fatma Betül Sayan olarak öne çıkıyor.





ÖMER FATİH SAYAN’IN KAMU GÖREVLERİ VE AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ

Halktv'nin haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Kamu Yönetimi ve Hukuk alanlarında yüksek lisans programlarına katıldı.





Kamuya açık özgeçmişlerinde, bir dönem altı farklı lisans, iki yüksek lisans ve iki doktora diploması bulunduğu bilgisi yer aldı. Ancak 2025 yılı itibarıyla kişisel web sitesindeki bazı diploma kayıtları kaldırıldı. Sayan, 2015–2020 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı yaptı. 2020 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.





FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN SİYASİ GÖREVLERİ

Ailenin bir diğer üyesi olan Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Milletvekilliği yaptı. 2016–2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi. AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğinde de bulundu.





SÜMEYYE SAYAN’IN BELEDİYE MECLİSİ GÖREVİ VE İHALE BAĞLANTISI

Nazmiye Sümeyye Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Kadir Topbaş döneminde yürütülen bu görev süresince, sahibi olduğu DİGİMED Eğitim Danışmanlık Şirketi 2015–2016 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden üç ayrı “psikolojik destek hizmeti” ihalesi aldı.





Kamuya açık ihale kayıtlarına göre bu ihalelerin toplam bedeli 1 milyon 30 bin TL’yi buldu. 2016 yılında açılan 8 bin seanslık psikolojik danışmanlık hizmeti ihalesini 673 bin 200 TL’lik teklif ile DİGİMED kazandı.





Aynı dönemde Sümeyye Sayan, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bütçesine dair görüşmelere İBB Meclisi çatısı altında katıldı. Belediyelerle iş ilişkisi bulunan meclis üyelerinin oylamalarda yer almasına yönelik yasal sınırlar ve etik kurallar gündeme geldi.





YASAL ÇERÇEVE VE ETİK KURALLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesine göre, belediye meclis üyeleri görevdeyken belediyeden doğrudan veya dolaylı olarak ihale alamaz. Aynı madde, bu yasağın görev süresinin sona ermesinden sonra da bir yıl süreyle geçerli olduğunu düzenler.





Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, AKP dış politika ve bürokrasisinde uzun yıllar görev yaptı.





Ayşe Hilal Sayan Koytak

• 2005–2014 yıllarında AKP Dış İlişkiler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika danışmanlığı görevinde bulundu. 2014’te Başbakanlık Müşavirliğine getirildi, 2016’da Aile Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.





• 2017 yılında Kuveyt Büyükelçisi, 2022’de ise Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği görevlerine atandı.