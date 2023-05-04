Bürokraside telaş başladı, muhalefetin kapısını aşındırıyorlar

tr724.com'dan Tuna Yıldız'ın haberine göre, Özellikle ekonomi bürokratları daha önce birlikte çalıştıkları Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve kurmaylarıyla görüşmek için randevu talebinde bulunuyor. Bazı bürokratların da seçim döneminde muhalefet partileri tarafından kullanması için bilgi ve belge vermek için hazır oldukları yönünde mesaj gönderdiği dile getiriliyor.
Bürokraside telaş son sürat devam ederken, AKP’ye yakın bazı memur ve bürokratlar değişimin planlamasını yapıyor. Bürokraside önemli bir kurumda görev yapan bir kaynağın TR724’e aktardığı bilgilere göre; telaş devletin bütün kurumlarında yaşanıyor. Çünkü AKP iktidarının sonunun geldiğini bütün bürokrasi iliklerine kadar yaşıyor. Bundan dolayı bürokratlar yelkenleri indirmiş durumda. Adı yıllarca AKP ile anılanlar bile yakın çevrelerine aslında zorunluktan AkP’li gibi davranmak zorunda kaldıkları yönünde açıklama yapmak zorunda hissediyor.
AKP’nin gideceğini görenler, kendi geleceklerini ve maaşlarını garanti altına almak için farklı bir yönteme de başvuruyor. Kaynağın aktardığına göre; partinin referansıyla kamu kurumlarına yerleştirilenlerin bazıları kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Şu ana kadar onlarca kurumda alt seviyede görev yapan memurlar, olası bir iktidar değişiminde kazanımlarını kaybetmemek için kendilerini müdür, genel müdür, müşavir gibi görevlere getirilmesi içim yoğun bir mesai harcıyor.
Bu kapsamda TRT, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Sayıştay ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda onlarca boş atama gerçekleştirildi. Kaynak seçime kadar bu atamaların daha da artacağının altını çiziyor