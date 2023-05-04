Samanyolu Haber /Politika / Bürokraside telaş başladı, muhalefetin kapısını aşındırıyorlar /04 Mayıs 2023 09:13

Bürokraside telaş başladı, muhalefetin kapısını aşındırıyorlar

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesinde bürokraside telaş başladı. Devletin önemli kurumlarında görev yapan bazı üst düzey bürokratlar ve yönetici pozisyonunda bulunan memurlar, muhalefet partileri ile temas kurmak için yollar arıyor.

SHABER3.COM

tr724.com'dan Tuna Yıldız'ın haberine göre, Özellikle ekonomi bürokratları daha önce birlikte çalıştıkları Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve kurmaylarıyla görüşmek için randevu talebinde bulunuyor. Bazı bürokratların da seçim döneminde muhalefet partileri tarafından kullanması için bilgi ve belge vermek için hazır oldukları yönünde mesaj gönderdiği dile getiriliyor.

Bürokraside telaş son sürat devam ederken, AKP’ye yakın bazı memur ve bürokratlar değişimin planlamasını yapıyor. Bürokraside önemli bir kurumda görev yapan bir kaynağın TR724’e aktardığı bilgilere göre; telaş devletin bütün kurumlarında yaşanıyor. Çünkü AKP iktidarının sonunun geldiğini bütün bürokrasi iliklerine kadar yaşıyor. Bundan dolayı bürokratlar yelkenleri indirmiş durumda. Adı yıllarca AKP ile anılanlar bile yakın çevrelerine aslında zorunluktan AkP’li gibi davranmak zorunda kaldıkları yönünde açıklama yapmak zorunda hissediyor.

AKP’nin gideceğini görenler, kendi geleceklerini ve maaşlarını garanti altına almak için farklı bir yönteme de başvuruyor. Kaynağın aktardığına göre; partinin referansıyla kamu kurumlarına yerleştirilenlerin bazıları kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Şu ana kadar onlarca kurumda alt seviyede görev yapan memurlar, olası bir iktidar değişiminde kazanımlarını kaybetmemek için kendilerini müdür, genel müdür, müşavir gibi görevlere getirilmesi içim yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda TRT, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Sayıştay ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda onlarca boş atama gerçekleştirildi. Kaynak seçime kadar bu atamaların daha da artacağının altını çiziyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:40