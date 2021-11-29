'Bürokrasiden yolsuzluk dosyaları akıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çağrısından, ‘yolsuzluk ihbarları’na, seçimlere kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalar yaptı. “Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı…” diyen Kılıçdaroğlu, bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk ihbarı ve dosyasının kendilerine ulaştığını da belirtti.



Büyük yankı uyandıran “Kanunsuz emirlere uymayın” çağrısının ardından bürokratların artık kendilerini yalnız hissetmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı, bir ekip kurduk. Zamanı gelince açıklayacağız” dedi.



‘DOSYA VE BELGE YAĞMAYA BAŞLADI, FAZLA OLDUĞU İÇİN EKİP KURDUK’



Sözcü gazetesinden Emin Özgönül’e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bürokrasiye yaptığım çağrıdan sonra, hukuka uyan bürokratlar, kendilerini daha güvende hissettiler. Yasa dışı biçimde gelen baskıya da direndiler. İmza atmamaya özen gösteriyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, kendilerine yolsuzluklarla ilgili dosya “yağdığını” da söyleyerek, “Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.



‘SİYASETÇİ İLE BÜROKRASİ ARASINDA ÇIKAR İLİŞKİSİ DOĞDU’



Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bürokrasi aslında yaptığı işler dolayısıyla suçlanmak istemez, yasalara uygun davranmak ister, yasalara aykırı işlemlere direnmek ister. Ama yıllardır bürokrasi üzerinde baskı kuruldu ve dürüst insanlar sistemin dışına itildi. Yandaşlarına da belli makam ve mevkiler verdiler. Bu da siyasetçi ile bürokrasi arasında çıkar ilişkisi doğurdu. Tepedeki nemalanıyor, alttaki de ‘O zaman ben de’ diyor. Bu durumdan dürüst çalışan bütün bürokratlar rahatsızdı. Benim yaptığım çağrı, bürokrasiye güven verdi. Artık kendilerini yalnız hissetmiyorlar.”



‘HELALLEŞME DERKEN DEVLETİ SOYMUŞLAR GÖRMEYECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK’



Kılıçdaroğlu, büyük yankı uyandıran ve tartışılmaya devam eden “helalleşme” çağrısı için de “Ben ‘Helalleşme’ dedim ama ‘hesaplaşma’ ayrı. Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak. Helalleşme derken ’Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz’ diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



‘TELEKOM’DA, 2’NCİ 3’ÜNCÜ MAAŞI VE İKRAMİYEYİ EURO İLE ALANLAR VAR’



İktidarda, ‘parayı ve parayı sevenlerle oturup kalkmayı çok seven bir ekip’ bulunduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, 5 yerden birden maaş alanlar bulunduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Hatta Telekom’da, 2’nci 3’üncü maaşı ve ikramiyeyi Euro ile alanlar var. ‘Yerliyim millîyim’ diyeceksin, Türk lirasını yerlerde süründüreceksin. Yabancı parayı ise halkın ulaşamayacağı kadar yükseklere çıkaracaksın. Kendilerine gelince de 3-5 maaş alacaksın. Bu hortumu keseceğiz, devlette 2 maaş 5 maaş olmaz, buna son vereceğiz” dedi.