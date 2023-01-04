Bürokrat, çaldığı 2.5 milyar doların 'küçük' bir kısmını iade etti

İş insanlarından eski üst düzey bürokratlara kadar bir çok kişinin karıştığı skandal halkın öfkesinin artmasına yol açmıştı.Irak, petrol zengini olmasına rağmen son derece yaygın yolsuzluklar nedeniyle halk ekonomik zorluklar içerisinde.Yolsuzlukla mücadele ajansının başında bulunan hakim Haydar Hanoun, para destelerinin önünde düzenlediği basın toplantısında "Bugün geri alınan miktar 4 milyar dinardır,"kullandı.İsmini açıklamadığı bir zanlının paraları iade ettiğini ve 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını vurgulayan Hanoun, aynı kişinin toplamda 11 milyon doları zimmetine geçirdiğine inanıldığını belirtti.AFP'ye konuşan bir yetkili ise ismi açıklanmayan kişinin Eski Başbakan Mustafa el Kazımi'nin danışmanlarından Haysam el Cuburi olduğunu aktardı.Muhammed Şiya el-Sudani, el Kazımi'den görevi ekim ayında devraldı ve yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu göstermek için büyük yolsuzluk davaları ile ilgili düzenli açıklamalarda bulunuyor.Ülkenin veri idaresinin hazırladığı bir belgeye göre, Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında 247 çek kullanılarak 2,5 milyar dolarlık kamu kaynağı 5 şirket üzerine aktarıldı. Daha sonra bu para şirketlerin hesabından çekildi.Çoğu kaçak durumda olan bu hesapların sahipleri hakkında yakalama kararları çıkarıldı.Kasım ayında bu yolsuzlukta payı olduğu belirtilen iş adamı Sudani Said Nur Zuhey Casim, 1 milyar dolardan fazla olduğunu itiraf ettiği paranın bir kısmını iade etti. Kefaletle serbest bırakılan iş adamı bir kaç ödemede 211,6 milyon doları geri verdi.