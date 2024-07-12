Bürokratlara yakın takip: Tasarruf tedbirlerine uymayana disiplin cezası!

Kamudaki tasarruf izleme sisteminin ilk aşaması tamamlandı. Tasarruf tedbirlerini içeren torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, bu kapsamda Maliye Bakanlığı’nda Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi kurduklarını açıkladı. Kamuda çifte maaş alanların artık maaşlarının önce emanet hesaba geleceği yeni bir sistem oluşturulurken, Kamu Taşıt Filo Sistemi ile de taşıtlar izlenerek verimsiz kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor.





“Tasarruf tedbirlerimiz var ama uygulamada birtakım belki etkinlik eksiklikleri var. Bu etkinliği gidermek için bir izleme sistemi kuruyoruz, (Maliye Bakanlığında Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi) adı altında bir bilgi sistemi, kendi imkânlarımızla geliştirdik. Kamu Taşıt Filo Sistemi geliştirdik tüm kamu taşıtlarına ilişkin bir filo yönetimi anlamında; bir izleme sistemi kuruyoruz. Denetlemeye ilişkin olarak da ilgili kamu idarelerinin denetim birimleri veya Hazine ve Maliye Bakanlığının denetim yapabileceğine ilişkin bir öneri var.”





Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, yasa teklifine göre kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uygunluğu kendi idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan izlenme, denetlenme sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerce Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifiyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, izleme, denetleme sistemi ve bir de yaptırımla ilgili daha belirgin bir çerçeve sunmaya çalıştıklarını söyledi.Hatipoğlu şöyle devam etti:Teklif kamuda çifte maaşın da önüne geçmeyi hedefleyen kararlar içeriyor. Buna göre, her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam şu anda 98 bin lira.