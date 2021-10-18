Samanyolu Haber /Gündem / Bürokratları uyaran Kılıçdaroğlu'na Saray'dan suç duyurusu /18 Ekim 2021 16:46

Bürokratları uyaran Kılıçdaroğlu'na Saray'dan suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu görevlilerine, “Kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, hukuksuzluğa alet olmayın.” diye seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Fuat Oktay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır.” ifadelerini kullandı.
 
Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün bürokratlara yaptığı çağrıda şunları dile getirmişti: “Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bürokratları uyaran Kılıçdaroğlu'na Saray'dan suç duyurusu Sonraki Haber >>

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:47:48