Samanyolu Haber /Gündem / 'Bursa 5.6'lık deprem bildirimi' yürekleri ağza getirdi! /25 Ağustos 2025 12:22

'Bursa 5.6'lık deprem bildirimi' yürekleri ağza getirdi!

"Deprem Ağı" uygulamasının yüzbinlerce kişiye yolladığı "Bursa 5.6" deprem bildirimi paniğe sebep oldu.

SHABER3.COM

İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. 11.15'teki depremin merkez üssü ise Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

"5.6" BİLDİRİMİ PANİĞE SEBEP OLDU
Deprem Ağı uygulaması 'tahmini olarak' depremin merkezini Bursa, büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.

Yaklaşık 949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem bildirimi geldi. Söz konusu bildirim, yürekleri ağza getirdi.

Depremin gerçek büyüklüğü ile uygulamanın verdiği büyüklüğün bu kadar fazla fark etmesi, yurttaşların tepkisini çekti.
