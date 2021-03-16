Samanyolu Haber /Gündem / Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan'ın sağlık durumu hakkında açıklama /16 Mart 2021 21:43

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın öldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada Abdullah Öcalan'ın öldüğüne ilişkin çıkan haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Öcalan'ın avukatları, sosyal medyadaki iddiaların ardından dün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na başvurarak acil görüşme talebinde bulunmuştu.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Endişelerin giderilmesi için İmralı ile en erken iletişim kanalları kurulmalı" denilmişti.
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