Bursa’da esrarengiz salgın: Sürüler telef oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, çiftçilere ait yüzlerce kuzu ahırlarda ölü bulundu. Kuzu ölümlerinin nedeni tespit edilemezken, kuzu ölümleri devam ediyor. Hayvan sahipleri ise bu durumun artmasından kaygılı.





Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, köylülere ait yüzlerce kuzu ahırlarda ölü bulundu. Ölüm sebebi belirlenemezken, bölgeye İstanbul’dan ekip sevk edildi.





SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ





Yenişehir ilçesinin köylerinde 20 gün önce doğum yapan koyunların kuzuları bilinmeyen bir sebepten ölmeye başladı. Her gün yaklaşık 30 kuzu ölürken, ihbar sonucu gelen İl Tarım Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi ölüm nedenlerini tespit edemedi. Yapılan tedavi ise kuzu ölümlerini arttırdı. Bu durum karşısında İstanbul’dan ekip istendi.





ÖLÜMLER DURDURULAMIYOR





Kuzu ölümleri durdurulamıyor. Bazı köylülerin yeni kuzularının hepsi telef olurken, diğer köylüler kendi kuzularının da telef olmasından endişe ediyor. Kuzuları telef olanlar ise bakanlıktan destek bekliyor.