Samanyolu Haber /Gündem / Bursa’da esrarengiz salgın: Sürüler telef oldu /13 Ekim 2019 22:32

Bursa’da esrarengiz salgın: Sürüler telef oldu

Kuzu ölümlerinin nedeni tespit edilemezken, kuzu ölümleri devam ediyor. Hayvan sahipleri ise bu durumun artmasından kaygılı.

SHABER3.COM

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, çiftçilere ait yüzlerce kuzu ahırlarda ölü bulundu. Kuzu ölümlerinin nedeni tespit edilemezken, kuzu ölümleri devam ediyor. Hayvan sahipleri ise bu durumun artmasından kaygılı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, köylülere ait yüzlerce kuzu ahırlarda ölü bulundu. Ölüm sebebi belirlenemezken, bölgeye İstanbul’dan ekip sevk edildi.

SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yenişehir ilçesinin köylerinde 20 gün önce doğum yapan koyunların kuzuları bilinmeyen bir sebepten ölmeye başladı. Her gün yaklaşık 30 kuzu ölürken, ihbar sonucu gelen İl Tarım Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi ölüm nedenlerini tespit edemedi. Yapılan tedavi ise kuzu ölümlerini arttırdı. Bu durum karşısında İstanbul’dan ekip istendi.

ÖLÜMLER DURDURULAMIYOR

Kuzu ölümleri durdurulamıyor. Bazı köylülerin yeni kuzularının hepsi telef olurken, diğer köylüler kendi kuzularının da telef olmasından endişe ediyor. Kuzuları telef olanlar ise bakanlıktan destek bekliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bursa’da esrarengiz salgın: Sürüler telef oldu Sonraki Haber >>

Asla vazgeçmeyeceğiz!

Asla vazgeçmeyeceğiz!

İşte görünmez kaza buna denir !

İşte görünmez kaza buna denir !

Polis panzerinin altında kaldı

Polis panzerinin altında kaldı

Takımlarını desteklerken hastanelik oldular

Takımlarını desteklerken hastanelik oldular

Helikopter alçak uçuş yaptı... Askeri geçit törenini yerle bir etti!

Helikopter alçak uçuş yaptı... Askeri geçit törenini yerle bir etti!

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:35