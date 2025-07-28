Samanyolu Haber /Gündem / Bursa’daki orman yangınlarında 4 Kişi Hayatını Kaybetti /28 Temmuz 2025 14:23

Bursa’daki orman yangınlarında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa’da 25 Temmuz'da başlayan orman yangınları, Gürsu, Kestel ve Harmancık ilçelerini etkisi altına alarak büyük bir doğa tahribatına neden oldu. Yangınlara müdahale eden ekiplerden biri kalp krizi sonucu, üç kişi ise tanker kazasında hayatını kaybetti. Yangınların çıkış nedeni araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

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Hayatını Kaybedenler Arasında Görevli de Var

İtfaiye personeli Ramazan Şaşkın, yangına müdahale sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 27 Temmuz akşamı ise yangın söndürme çalışmaları için su taşıyan bir tanker, şarampole devrildi. Kazada araçtaki üç kişi hayatını kaybetti.

CHP'li Vekilden Sabotaj İddiası: “Ormana Benzin Döküldü”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yangın söndürme çalışmalarına katıldığı sırada sabotaj girişimine tanık olduklarını açıkladı. Öztürk’e göre, 03 plakalı kimliği belirsiz bir araç ormanlık alana benzin döküp hızla uzaklaştı. Olay yerinde yoğun benzin kokusu tespit edildi. “Bu bir sabotajdır. Bursa’nın ciğerlerine kastediliyor,” diyen Öztürk, jandarma ve emniyet güçlerinin bilgilendirildiğini söyledi.

Şüpheli Gözaltında, Halk Tepkili

Yangının başlatıldığı öne sürülen şahıs, Harmancık’ta gözaltına alındı. Emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar “Bize verin onu” diyerek tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Tunç’un açıklamasına göre, Türkiye genelinde 26 Haziran’dan bu yana çıkan yangınlarla ilgili 21 kişi tutuklandı.

Binlerce Personel Müdahale Etti, Yüzlerce Araç Sahada

Bursa Valiliği, 28 Temmuz itibarıyla yangına 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2.684 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 185 araç ve 568 çalışanla sahada görev yaptı. Kestel-Gürsu hattında soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Yangının Nedeni Belirsiz, Alevler Hızla Yayılmıştı

Yangın ilk olarak Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki bölgede başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Athena grubunun Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri, yangın nedeniyle iptal edildi. Belediye, halkı kül yağışına karşı cam ve kapıları kapalı tutmaları yönünde uyardı.

CHP Lideri Özgür Özel: “Servetimiz Darbeye Harcandı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Orman Genel Müdürlüğü’nün personel ve ekipman eksikliğini gündeme getirerek hükümeti eleştirdi. Özel, “Ormanlarımız için kullanılan kaynak, kamu borçlarına ayrılanın yüzde 1’i kadar” dedi. 160 milyar dolarlık servetin “19 Mart Darbesi’ni yapmak için harcandığını” iddia etti.

Türkiye’nin Dört Bir Yanı Alev Alev

Bursa’daki yangınların yanı sıra Karabük, Bilecik, Uşak ve Kahramanmaraş’ta da orman yangınları yaşandı. Karabük’te 57 mahallede binlerce kişi tahliye edildi. Kahramanmaraş’taki yangın ise 28 Temmuz’da kontrol altına alındı. Sakarya, Balıkesir ve İzmir’de çıkan yangınlar da çeşitli ihmaller sonucu ormana sıçradı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında yedi kişinin gözaltına alındığını, bunlardan üçünün tutuklandığını açıkladı. Bilecik ve İzmir’de bazı bölgeler “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.
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