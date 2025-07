Bursa depreminin ardından uyarılar peş peşe geldi! 7 ve üzeri her an olabilir

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar bölgeye dair ciddi uyarılarda bulundu. İki gün içinde yaşanan üç ayrı depremin ardından yer bilimciler, Gemlik ve çevresinin deprem riski açısından kritik bir noktada bulunduğuna dikkat çekti.





Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gemlik Fayı'nın Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde olduğunu belirterek, "Tehlikeli bir yer. Yerleşim açısından itina gerektiriyor. Deprem dirençli kent anlayışı burada artık hayati bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.









'BAĞIMSIZ BİR DEPREM'

CNN Türk yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Gemlik bölgesinin Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna çok yakın olduğunu belirterek, "Bölgede ciddi bir sismik boşluk var. Bu tür küçük depremler, geçmişte büyük depremler üretmiş fayların yeniden harekete geçtiğinin göstergesi olabilir" dedi.Pampal, 1065 yılında İznik'te yaşanan ve tarihi yapıların su altında kalmasına neden olan depreme dikkat çekerek, "Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor. 7 ve üzeri bir deprem her an olabilir" uyarısında bulundu.Habertürk TV'ye konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise deprem aktivitesinin birkaç gün daha sürebileceğini belirtti. Tüysüz, "Gemlik gibi aktif fay hattı üzerinde kurulu yerleşim yerlerinin tahliyesi tartışılmıştı ancak bundan vazgeçildi. Türkiye'de deprem ciddiye alınmıyor. 6 Şubat'ta yaşanan acı bunun en somut kanıtı" dedi. İstanbul'a da değinen Tüysüz, kentteki binaların büyük bölümünün riskli olduğunu ve büyük bir depreme hazır olmadığımızı söyledi.Uzmanlar, Gemlik gibi zemin yapısı riskli bölgelerde depremin yıkıcı etkisinin birkaç kat artabileceğini belirterek, yapı stokunun yenilenmesi çağrısını yineledi. Prof. Dr. Pampal, "Depreme dayanıklı olmayan binalar yüzünden, 230 kilometre uzaktaki Adana'da bile can kayıpları yaşandı. Deprem ayrım yapmaz; hazırlıklı olan ayakta kalır" diye konuştu.Prof. Dr. Ahmet Ercan, artçı değil, bağımsız bir deprem olduğunu belirtti. Bölgedeki stres birikiminin 6.0–6.4 büyüklüğünde bir depreme zemin hazırlayabileceğini söyledi.Prof. Dr. Ahmet Ercan şöyle konuştu:"Daha önce 4.2'ydi. Şimdi 4,3'lük bir deprem daha hissettik. Artçı deprem diyemeyiz buna. Artçı deprem değil. Bu tek başına bir deprem. Demek ki o bölgede ardışık bir deprem yığılması görüyoruz. Bunu da biz tamamen o bölgede gerginlik biriktirmekte olduğunu deprem hazırlığı içinde olduğunu söylemek gerekir. Yani burası gerilmekte. Yani gerilen her yer eninde sonunda deprem üretir. Ama bunun üretebileceği en büyük deprem biraz önce de belirttiğim gibi 6 ile 6,4 arasında bir depremdir. En duyarlı olarak gördüğümüz yer Gemlik ile İmralı adasının arası benim deprem beklediğim yerlerden bir tanesidir. Yani bu aralık özellikle depreme duyarlıdır. Ancak 6 ya da 6,4'lük bir deprem olsa yıkıcı olur mu? Yani betonerme yapılarda yıkıcı olmaz."Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'e yaptığı açıklamada, Bursa Gemlik'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin önceki sarsıntılardan daha büyük olduğunu ve Güney Marmara'daki fayların da en az Marmara Denizi içindeki faylar kadar tehlikeli olduğunu belirtti.Ersoy, son günlerde yaşanan depremlerin birbirinin artçısı değil, bağımsız sarsıntılar olduğunu vurgularken, "Gemlik'ten geçen fay zonu birkaç gündür aktif. Daha büyük bir depremin olup olmayacağını kesin olarak söyleyemeyiz ama teorik olarak mümkün" dedi.Güney Marmara'daki fay hatlarının geçmişte büyük depremler ürettiğini hatırlatan Ersoy, yapı stokunun olası büyük depremlere karşı acilen güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.