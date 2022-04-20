Samanyolu Haber /Gündem / Bursa güne patlama dehşeti ile uyandı /20 Nisan 2022 10:44

Bursa güne patlama dehşeti ile uyandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Uzaktan kumandalı EYP'nin patlatılmasıyla meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa'da Orhangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde meydana gelen olayda, cezaevine giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Büyük hasar gören otobüste bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır dört kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın bir saldırı olduğunu, uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatılması sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Yaşananlar dakika dakika şöyle:
HAYATINI KAYBEDEN MEMURUN İSMİ AÇIKLANDI

09.40 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hayatını kaybeden memurun adının Cengiz Yiğit olduğunu açıkladı. "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

'UZAKTAN KUMANDALI EYP PATLATILDI'

09.31 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu meydana geldiğini duyurdu. Bir infaz koruma memurunun hayatını kaybettiğini belirten Soylu, "Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.

İLK AÇIKLAMA BURSA VALİSİ'NDEN

09.20 - Patlamaya ilişkin ilk açıklama, Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan geldi. İlk bulguların uzaktan kumandalı bir bombanın patladığı yönünde olduğunu belirterek "Ağaç dibine bırakılan bir bomba infilak etti. Terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor. Otobüste 30'a yakın kişi vardı, 1 kişi öldü, 9 yaralandı" diye konuştu.
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