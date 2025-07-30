Bursa Harmancık'ta yangın yeniden başladı!





"10 BİN STADYUM ALANINI KAYBETTİK"





VATANDAŞLARA UYARI

HalkTV'nin haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan tahribatın büyüklüğüne dikkat çekti. Harmancık’taki yangının yeniden başladığını belirten Bozbey, “Yangınlar boyunca 10 bin stadyum alanını kaybettik” dedi.Bozbey, yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden 3 personelin acısını da paylaşarak “Merkez bölgesinde bir tankerin şarampole yuvarlanması nedeniyle 3 şehidimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailelerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.Bozbey devamında, "Birçok alanımızı da kaybettik. Gürsu'da 1370 hektar alanı maalesef kaybettik. Dağ yöremizde 4 bin 700 hektar alanı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bursa bu tür faciayı uzun yıllar göremedi. Binlerce belki de yüz binlerce canlılarımızı da kaybettik. Harmancık'ta 2 milyon 300 bin civarında ağacı, merkezde ise 680 bin civarında çam ağacını kaybettik. 10 bin stadyum alanı, futbol sahası alanını kaybetmenin üzüntüsünü hep beraber toplum olarak yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Bozbey sözlerine bu şekilde devam etti:AFAD'la koordinasyon sağlayarak yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Yoğun bir mesafe sarf ettik. Tabi ki hava şartları önemli, rüzgarın fazlalaşmaması bizim en büyük arzumuzdur. Rüzgar arttıkça endişelerimiz artıyor. Yaralı hayvanlarımız var. Bu konuda STK'lar ve Veteriner İşleri Daire başkanlarımız çalışıyorlar. Çamoğlu'nu ve Çakmak Mahallerinizi ziyaret ettik. Taleplerini ve isteklerini aldık. Köylerimize bugün de yarın destek vermeye devam edeceğiz.Özellikle hemşerilerimden ısrarla talep ediyorum. Lütfen piknik yapmayın, cam şişe, plastik atmayın. Bacalarımızı temizleyelim elektrik sistemlerini kontrol ettirelim. Biz bu tedbirleri alırsak daha az yangı ortaya çıkacak. 15 Dakikada bir yangın ihbarı alan bir kurumumuz var. Bunun yanında doğaya sahip çıkalım. Bu alanları daha fazla yeşillendirip herkesin rahat nefes alacağı alanları yeşillendireceğiz. Bursa dayanışmanın dayanışmanın sonunda neleri başarabileceğini gösterdi. Önemli bir süreç yaşadık. Dışardan gelen her bir insanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız.