Samanyolu Haber /Ekonomi / Bursa Renault fabrikasında üretimi 4 gün durdurma kararı /10 Eylül 2021 21:55

Bursa Renault fabrikasında üretimi 4 gün durdurma kararı

Bursa'da yer alan Renault otomobil fabrikasındaki bazı bölümlerde üretimin 4 gün durdurulacağı belirtildi. İşte o açıklama.

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Bursa'daki Renault fabrikasının bazı bölümlerinde 4 günlük üretimi durdurma kararı alındı.

Renault fabrikasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç fabrika direktörlüğü departmanlarında ve ilgili yan birimlerde 13, 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde üretim yapılmayacak. Mekanik fabrika direktörlüğü departmanlarında ve yan birimlerde MM11 motor montaj hattında 13, 15, 16, 17 Eylül tarihlerinde üretim yapılmayacak. MM85 motor montaj, vites kutusu montaj hatlarında ve dökümhane departmanında üretim haftalık planlamaya uygun olarak devam edecektir.

"Şasi montaj hattında araç fabrika direktörlüğü çalışmasına paralel olarak 13, 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde üretim yapılmayacak. Mekanik fabrikası işleme ve kaynak hatlarının duruş ve kalkış programları ile ilgili bilgilendirmeler amirlerince çalışanlara yapılacaktır. İmalat hatlarının duruş ve devreye alma çalışmalarında olabilecek değişiklikler imalat birimleri tarafından planlanacak ve ekipler amirleri tarafından bilgilendirilecektir."
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