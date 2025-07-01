Samanyolu Haber /Gündem / Bursa, Yalova, İstanbul: Marmara'da deprem /01 Temmuz 2025 13:09

Bursa, Yalova, İstanbul: Marmara'da deprem

Saat 11.47 civarında Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi.

SHABER3.COM

Marmara'da saat 11.47 civarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. 

Marmara'daki yurttaşlar sosyal medyada #deprem etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda, depremi hissettiklerini yazdı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme dair açıklama geldi.

AFAD, depremin Bursa, Gemlik merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 9.82 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ "4.0" DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 olarak açıkladı.

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