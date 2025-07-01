Bursa, Yalova, İstanbul: Marmara'da deprem

Marmara'da saat 11.47 civarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi.





Marmara'daki yurttaşlar sosyal medyada #deprem etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda, depremi hissettiklerini yazdı.





AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme dair açıklama geldi.





AFAD, depremin Bursa, Gemlik merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.





Sarsıntının derinliği ise 9.82 kilometre olarak ölçüldü.





KANDİLLİ "4.0" DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 olarak açıkladı.



