Samanyolu Haber /Gündem / Bursa’yı sağanak yağış vurdu: Sel suları arabaları yuttu /15 Ağustos 2022 12:51

Bursa’yı sağanak yağış vurdu: Sel suları arabaları yuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sele neden oldu. Taş yığınlarıyla beraber akan sel suları rögarları tıkadı. Yoğun yağıştan dolayı Işıklı Deresi taşarken, araçlar suya gömüldü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanlara ise itfaiye ve AFAD ekipleri yardım etti.

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah 07.00 civarında gök gürültülü sağanak yağış 1,5 saat boyunca devam etti. Yoğun yağış sele dönüşünce hayatı olumsuz etkiledi. Işıklı Deresi yağmur nedeniyle taştı, araçlar suya gömüldü.

Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi’ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu. Siteler Mahallesi’nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

MAHSUR KALAN 4 ARAÇ KURTARILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi’nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.

İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı.
Yoğun yağış sonrası Mudanya’da deniz de çamura boyandı. Öte yandan Mudanya’dan İstanbul’a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

IŞIKLI DERESİ TAŞTI, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Mudanya’da Işıklı Deresi’nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya’ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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