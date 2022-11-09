Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana /09 Kasım 2022 18:29

Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana

Bursa'da önceki gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin yakınları, yan yana dizilen tabutların başında gözyaşı döktü

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Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. 

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı. 9 kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 9 kez cenaze namazı kılındı.

Bakan Soylu, cenaze namazını, yangında 6 çocuğunu, eşini ve iki yakınını kaybeden Husseın Aljasem ile yan yana kıldı. Soylu, acılı babaya baş sağlığı diledi. 

Cenazeler toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Mezarlığı'na götürüldü.

NE OLMUŞTU?
Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayda, içeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti.

Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelerek ailesini kurtarmaya çalışan baba Hüseyin Aljasem ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
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