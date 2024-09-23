Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti /23 Eylül 2024 12:26

Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunan öğretmen pilot ve öğretmen adayı pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Valilik olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Valiliğin açıklamasında olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'dahavalimanının apron kısmına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotların kimlikleri belli oldu. Kazada 61 yaşındaki Pilot Ünal Aster ve 42 yaşındaki Pilot Emir Gülal Nalcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, vefat eden kişilerin Pilot Ünal Aster (61) ve Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.


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