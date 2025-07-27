Samanyolu Haber /Gündem / Orman yangınları Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor /27 Temmuz 2025 10:18

Orman yangınları Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınları hızla yayılıyor. İki ilde çok sayıda mahalle ve köy tahliye edildi. Bursa’da çevre yolu trafiğe kapatıldı, halk “kül yağışı”na karşı uyarıldı. Yangınların nedeni henüz bilinmiyor. Öte yandan, yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Bursa'da Alevler Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında yer alan ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi boşaltılırken, alevlerin tehdit ettiği İğdir Mahallesi’nde de tahliyeler başladı.

Yangının çıktığı nokta, Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasındaki ormanlık bölge olarak belirtildi. Bazı binaların yandığı bildirildi.

Yangında Bir İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Öte yandan, Bursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Uyarılar Peş Peşe Geldi: Camlar Kapalı Tutulsun

Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkı “kül yağışı”na karşı uyararak, cam ve kapıların kapalı tutulmasını, balkonlarda yanıcı madde bırakılmamasını ve ormanlık alanlara yaklaşılmamasını istedi.

Yangın nedeniyle Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı. 63. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki Athena konseri ise yangın nedeniyle yarıda kesildi.

İstanbul ve Çevre İllerden Destek

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, İstanbul İtfaiyesi de 7 araç ve 25 personel gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Karabük’te 50'den Fazla Mahalle Tahliye Edildi

Safranbolu’nun Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiinde çarşamba günü başlayan yangın, büyüyerek 50’den fazla mahalle ve 18 köyün tahliye edilmesine neden oldu. Alevler Karabük-Ankara karayoluna kadar ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bakan Yumaklı: 7 Yangın Kontrol Altında, 3 Bölgede Müdahale Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yedi orman yangınının kontrol altına alındığını, üç ayrı bölgede mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Özellikle Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın yüksek risk taşıdığı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-12 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" Genişleyebilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınlarla ilgili 1 Mayıs’tan bu yana 27 kişinin tutuklandığını ve bazı bölgelerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Bu karar, büyük can ve mal kayıplarının yaşandığı bölgelerde devreye giriyor.

Yangınların Nedeni Henüz Belirlenemedi

Hem Bursa’daki hem de Karabük’teki yangınların çıkış nedeni henüz netleşmedi. Güvenlik ve orman yetkilileri bölgelerde teknik incelemelerini sürdürüyor.
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