Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da özel harekat polisi annesini, 2 kardeşini ve yengesini katletti /27 Ocak 2023 17:54

Bursa'da özel harekat polisi annesini, 2 kardeşini ve yengesini katletti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde özel harekat polisi olduğu öğrenilen A.E., aralarında husumet bulunan annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü.

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Bingöl'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen A.E., alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ
A.E., burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti. Zanlının annesi Bedriye E., ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer ağabey Mehmet E. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU
Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
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