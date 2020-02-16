Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da şarbon hastalığı tespit edildi /16 Şubat 2020 13:05

Bursa'da şarbon hastalığı tespit edildi

Dünyada koronavirüs alarmı devam ederken Bursa'dan da şarbon haberi geldi. Bir büyükbaş hayvanda tespit edilen şarbon sonrasında tedbir amaçlı olarak belediye mezbahasının ve hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Bursa'da, kesim için mezbahaya getirilen büyükbaş hayvanda şarbon tespit edildi. Belediye mezbahası ve hayvan pazarı, Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla tedbir amaçlı 15 günlüğüne kapatıldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Yenişehir ilçesinde kırsal Günece Mahallesi'nden bir hayvan yetiştiricisinin kestirmek için getirdiği büyükbaş hayvanda, kesim öncesi yapılan incelemede şarbon mikrobu taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla, kırsal Günece Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Mahalledeki hayvanlar tedbir amaçlı aşılanırken, Belediye Mezbahası ve Hayvan Pazarı da 15 günlüğüne kapatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bursa'da şarbon hastalığı tespit edildi Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:48