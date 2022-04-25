Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da sokak ortasına uçak düştü /25 Nisan 2022 16:01

Bursa'da sokak ortasına uçak düştü

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. İlk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.

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Bursa'dan korkutan bir uçak kazası haberi geldi. Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. 

EKİPLER OLAY YERİNDE
Cumhuriyet'in haberine göre yaralı ve can kaybı bilgisi henüz netleşmezken olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.  Uçağın düşüş nedeni ise henüz belli olmadı.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı açıklamaya göre, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok.
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