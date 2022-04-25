Bursa'da sokak ortasına uçak düştü

Bursa'dan korkutan bir uçak kazası haberi geldi. Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.







EKİPLER OLAY YERİNDE



Cumhuriyet'in haberine göre yaralı ve can kaybı bilgisi henüz netleşmezken olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Uçağın düşüş nedeni ise henüz belli olmadı.





BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı açıklamaya göre, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok.