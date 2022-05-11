Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da yangın paniği: AVM'nin tavanı çöktü /11 Mayıs 2022 14:05

Bursa'da yangın paniği: AVM'nin tavanı çöktü

Bursa'da Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin ve AFAD ekiplerinin sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu an can kaybı ya da yaralı bilgisi yok" diye konuştu.

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Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir iş yerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevkedilirken, göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca arama kurtarma köpeklerinin de içeride bulunduğu öğrenildi. 

AVM'Yİ BİR ANDA TOZ BULUTU KAPLADI

Edinilen bilgiye göre, Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesinde alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. 

O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan yurttaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevkedildi. 

Göçük altında kalan yurttaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu an can kaybı ya da yaralı bilgisi yok" dedi.

Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’nde Boyner mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Boyner mağazası da Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor.
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